أبوظبي الإسلامي: 10 ملايين جنيه رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي

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رنا ممدوح _ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أن رأسمال المصدر والمدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المقرر تأسيسها يبلغ 10 ملايين جنيه.
وأفاد البنك في بيان للبورصة منذ قليل، أن نسبة مساهمة المصرف في الشركة الجديدة تبلغ 98% وتعمل في مجال نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا لأحكام القانون 18 لسنة 2020.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي مصر قد كشف أمس عن حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق ذراعه الجديدة للتمويل الاستهلاكي في مصر، والمتمثل في شركة “أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي” ADI-Consumer Finance.
وذكر البنك أنه قام بتأسيس وإطلاق الشركة الجديدة، بهدف توفير حلول تمويلية سهلة وسريعة للمستهلك المصري لتمويل شراء المنتجات والخدمات، ومنحه حرية اختيار طريقة سداد الأقساط، طبقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
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