HONOR تطلق هاتفها الجديد HONOR 50

أعلنت شركة HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق هاتف HONOR 50 في مصر وهو أول هاتف ذكي مخصص لتصوير الفيديوهات القصيرة “الفلوج “، بمزايا مبهره تقدم لأول مره.

ويتميز الهاتف الجديد بأوضاع متعددة لتصوير الفيديو، منها إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد، وبكل سهولة ليتمكن المستخدم من الاختيار من بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير “فلوج ” vlog مبهره.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

ويأتى تصميم الهاتف مع شاشة منحنية رائعة بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED ليوفر تجربة بصرية واضحة وراحة عند الاستخدام، كما يمتاز بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط والتي تتيح إمكانية الشحن بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط إلى جانب البطارية الجبارة سعة 4300 مللي أمبير.

ويأتي هاتف HONOR 50 بسعر 8999 جنيه (8GB+256GB) وبسعر 7999 جنيه (6GB+128GB) مع مجموعة ألوان مذهلة وهي الكريستالي اللامع، الأخضر الزمردي وأسود منتصف الليل ، كما سيتوفر إصدار (6GB+128GB) من HONOR 50 بلون كود مدون بحروف وتصميم مبهر ومخصص لهواتف HONOR فقط.

وقال المدير التنفيذي لشركة HONOR في مصر “كان هدفنا وراء إطلاق هاتف HONOR 50 هو زيادة الوعي لدى جميع المهتمين بعلامة HONOR في مصر، حيث قمنا بخلق انطباعا رائعاً بين الوكلاء والموزعين ومعرفة الجهود التي تبذلها HONOR، ومن خلال طرح أول هاتف ذكي لتصوير مدونات الفيديو، نتحمس لتلبية الاحتياجات المتزايدة لصانعي المحتوى .

وأضاف، أنه للتصوير الخاص بفلوج من خلال الهاتف ،يمكن التبديل بين الأوضاع الستة لتصوير الفيديو مع ميزة استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، لتقدم بذلك تجربة تصوير رائدة واحترافية.

وأشار أنه يوفر الهاتف أيضاً مزيد من الخيارات فيما يتعلق بإنشاء المحتوى، حيث يمكن للمستخدمين الاستعانة بوضع التجميل والتقاط صور أثناء التسجيل أو استخدام نماذج للفيديو مضافة مسبقاً على الهاتف لإنشاء فيديو بكل سهولة.

ونوه أنه يمكن استخدام سماعات الرأس اللاسلكية المتصلة عبر البلوتوث كميكروفونات لاسلكية أثناء التقاط الفيديو ، مما يوفر لصناع المحتوى الحصول على جودة صوت أفضل أثناء تصوير مقاطع الفيديو، كما يقدم تجربة تدوين فيديو بمنتهى السهولة.

وتم تجهيز هاتف HONOR 50 بستة أوضاع مختلفة لتصوير الفيديو بكاميرات متعددة، مع إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد.

ويقدم الهاتف مزايا عديده لتصوير الفلوج من خلال هاتف هونر 50، منها إتاحه خاصية التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية أثناء تسجيل الفيديو بكل حرية، وتسجيل العرض المزدوج مع الكاميرا الأمامية والخلفية لتتيح للمستخدمين التصوير في وقت واحد باستخدام كل من الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية الرئيسية حيث تُظهر الرؤية المزدوجة ما تم التقاطه بواسطة الكاميرتين جنباً إلى جنب، وتسجيل العرض المزدوج مع الكاميرات الخلفية والتى تمكن المستخدمين من التصوير بالكاميرا الخلفية الرئيسية والكاميرا ذات الزاوية العريضة في نفس الوقت.

كما تدعم الكاميرا الرئيسية خاصية التقريب يصل إلى 6 مرات أثناء تصوير الفيديو، كما يُظهر العرض المزدوج ما تلتقطه الكاميرتين جنباً إلى جنب ، ويمكن ايضا تسجيل صورة ضمن صورة ليدعم عرض منظورين مختلفين ويتم تسجيلهما في نفس الوقت ،وهي ميزة بغاية الأهمية خاصة في حال رغبة المستخدمون في تركيز التصوير على المحتوى مع السماح برؤية الشخص الذي يقوم بالتسجيل ، بالاضافه الي التسجيل بالحركة السريعة والبطيئة والذى يتيح للمستخدمين التقاط عنصر أو أنفسهم بتأثير بطيء أو سريع الحركة، مما يؤدي إلى إنشاء فيديو فريد من نوعه .

ويقدم الهاتف أوضاع التصوير الستة، ليأتي HONOR 50 مزوداً بميزة “قصة” والتي تتضمن تسع نماذج مضافة مسبقاً إلى إعدادات الكاميرا تتمثل في قصص فيديو مختلفة تساعد المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو رائعة بناءً على سيناريوهات التصوير المختلفة،كما يسمح HONOR 50 للمستخدمين باستخدام وضع التجميل أثناء استخدام الكاميرا الأمامية، والكاميرا بزاوية الواسعة أثناء تصوير مقاطع الفيديو، والتقاط الصور أثناء تسجيل الفيديو، مما يلبي الاحتياجات المختلفة لصناع المحتوى ومدوني الفيديو.

ويأتي هاتف HONOR 50 مزوداً بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع نطاق رؤية يبلغ 90 درجة ، مما يوفر مساحة لإضافة مزيد من التفاصيل في إطار الصورة.

كما يمتاز بإعدادات كاميرا خلفية رباعية احترافية مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا مساعدة على العمق بدقة 2 ميجابكسل، لالتقاط صور ومقاطع فيديو بمنتهى الوضوح وكافة التفاصيل حتى في المساء ،مع شاشة منحنية بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED والتي تدعم دقة وضوح عالية تبلغ 2340×1080.

وتعد الشاشة واحدة من أفضل شاشات العرض في الصناعة والمتوافقة مع 1.07 مليار لون، لتقدم تجربة بصرية بألوان لا مثيل لها ونقاء محسن للألوان. ومن خلال النطاق اللوني DCI-P3 بنسبة 100%، تضمن الشاشة تجربة مشاهدة غامرة بألوان زاهية وصور تنبض بالحياة.

وتأتي شاشة HONOR 50 بمعدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز ومعدل حساسية لمس يبلغ 300 هرتز، مما يوفر سرعة استجابة عالية وتأخير أقل عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو أثناء اللعب، ومع معدل التحديث الديناميكي الذكي، يتم ضبط معدل التحديث تلقائياً بناءً أنشطة المستخدمين سواء لعب أو مشاهدة فيديو أو تصفح الانترنت، مما يساعد على توفير استهلاك الطاقة.

كما يأتي هاتف HONOR 50 مزوداً ببطارية سعة 4300mAh، ليمكن المستخدمين من البقاء على اتصال طوال اليوم بسهولة. ومدعوماً بتقنية الشحن سريع بقوة 66 واط والذي يمكنه من شحن الهاتف حتى 70% خلال 20 دقيقة فقط باستخدام الشاحن الموجود في العلبة.

وتم تزويد الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، والذي يعمل على تحسين كل من أداء كل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 45% وقوة المعالجة بالذكاء الاصطناعي أعلى بنسبة 123%10 مقارنة بالجيل السابق. يأتي هاتف HONOR 50 أيضاُ مع تقنية GPU Turbo X لتقديم أداء أقوى أثناء اللعب بكثافة.

ويعكس التصميم الزجاجي لـ HONOR 50 روعة وجاذبية الهاتف، ويتميز بإطار فائق النحافة في الأمام وحواف زجاجية 2.5D منحنية على كلا الجانبين العلوي والسفلي للشاشة، ومع تغير انعكاس الضوء من زوايا مختلفة، يتحول لونه ويلمع بأطياف مختلفة ليجعله الجهاز الأنيق والمثالي لكافة الإطلالات.

كما يتميز هاتف HONOR 50 بتصميم الحلقة المزدوجة المكونة من دائرتين، وهو تصميم مستوحى من تصاميم الخواتم الكلاسيكية لماركات المجوهرات الفاخرة.

يمكن إجراء الحجز المسبق لهاتف تصوير الفلوج HONOR 50 بداية من اليوم 26 وحتى 3 نوفمبر من خلال التسوق أونلاين أو من خلال الأسواق مع الحصول على هدايا حصرية ، حيث يشمل العرض سوار HONOR Band 6 هديه بالإضافة إلى ضمان على الشاشة لمدة عام مجاناً حتى يتم طرح HONOR 50 للبيع بشكل رسمي بداية من 4 نوفمبر.