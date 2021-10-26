مؤشر البورصة الرئيسي يصعد إلى 11256 نقطة والسبعيني يفقد 3.61%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.7%، ليتداول عند مستوى 11256 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.25%، وأغلق عند مستوى 48.52 جنيه.

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وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.61% و 2.34% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.580.630 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 51.515 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 109 شركة مقابل ارتفاع 43 شركة بينما لم تتغير الأسعار السوقية 45 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 124.002 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 126.384 مليون جنيه، مقابل 2.381 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 78.845 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 151.550 مليون جنيه مقابل 72.704 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 45.156 مليون جنيه، منها 28.832 مليون جنيه للمؤسسات، و 16.323 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % حق الاكتتاب لشركة النصر للاعمال المدنية 1 7.18 8.03 11.84 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 14.02 14.97 6.78 سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك 9.62 10.25 6.55 العربية للأسمنت 3.47 3.65 5.19 الحديد والصلب المصرية 1.646 1.728 4.98

الأسهم الأكثر انخفاضا