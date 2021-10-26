وول ستريت ترتفع بداية التعاملات وستاندرد آند بورز 500 وداو يقفزان لمستويات غير مسبوقة

– فتحت وول ستريت على ارتفاع جماعي اليوم الثلاثاء، وقفزا المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة مدعومين بنتائج أعمال إيجابية من شركات، فيما يتحول تركيز المستثمرين إلى نتائج من مايكروسوفت وألفابت في وقت لاحق من اليوم. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.90 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 35791.05 نقطة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.21 نقطة أو 0.27 بالمئة عند 4578.69 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 90.80 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 15317.50 نقطة.

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