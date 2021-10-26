محللان: البورصة المصرية تجني ثمار إلغاء حالة الطوارئ على المدى الطويل

رنا ممدوح _ تفائل المحللون بسوق المال بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمس بإلغاء حالة الطوارئ المفعلة منذ سنوات في مصر، متوقعين أن ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد الكلي بالتالي سيكون للبورصة المصرية نصيب من ثمار هذا القرار.

ورأى محللان أن مؤشرات البورصة المصرية استجابت للقرار في النصف الأول من جلسة تداول اليوم، ولكن ضغوط المارجن كول بأسهم المؤشر السبعيني دفعت السوق للإغلاق على تباين.

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وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.7%، ليتداول عند مستوى 11256 نقطة.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.61% و 2.34% على الترتيب.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 124.002 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 126.384 مليون جنيه، مقابل 2.381 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 78.845 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 151.550 مليون جنيه مقابل 72.704 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 45.156 مليون جنيه، منها 28.832 مليون جنيه للمؤسسات، و 16.323 مليون جنيه للأفراد.

وقال إيهاب السعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ بعد سنوات له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد ككل، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة نمو في أحجام الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وأوضح السعيد، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي له انعكاس إيجابي على سوق المال بجذب شريحة المستثمرين الأجانب والعرب من جديد إلى البورصة، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت لنلامسه على أرض الواقع.

وحول تراجع المؤشر السبعيني أكثر من 3% رأى أن هناك عدد من العوامل التي تشكل ضغوط على مسار المؤشر ومنها عمليات المارجن كول والحديث عن نقل بعض الشركات إلى القائمة د بسبب اضطرابات أوضاعها، وأيضا غياب الرؤية الاقتصادية عن شريحة من المستثمرين.

ومن جانبه تفائل مهاب عجينه رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، بإيجابية القرار على الحالة النفسية للمستثمرين الأجانب بشكل خاصة، لافتاً إلى أن القرار كسر عدد من الحواجز والإجراءات الاحترازية التي اتحذتها الدولة منذ سنوات.

ورأى عجينه أن المؤشرات صعدت في بداية جلسة اليوم تفاؤلا بالقرار واتخذ كل مؤشر مساره، فالمؤشر الرئيسي شهد صعودا بدعم أسهم القيادات، وتراجع مؤشر EGX70 نتيجة لزيادة عمليات المارجن كول على أسهمه.