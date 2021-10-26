وزيرة الصحة تتعرض لأزمة قلبية وتنقل للمستشفى

أ_ش_أ _ تعرضت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم الثلاثاء لأزمة قلبية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم نقل الوزيرة لإحدى المستشفيات وهي بالعناية المركزة وحالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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