السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية ومدينة السيارات

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

كما اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وعُرض خلال الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم الخدمات اللازمة كافة.

كما تناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة، فضلا عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجارية بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات، في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

وعرض خلال الاجتماع أيضا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة، خاصةً تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور “جيهان السادات” في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تزويده بجميع الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، بحيث يساهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق “الدلتا الجديدة” للإنتاج الزراعي.

حضر الاجتماع: اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، واللواء محمد الدكروري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع مسجد مصر، واللواء شريف عبد العزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع “إبداع” للرخام والأعمال الفنية، والمهندسين محمد طلعت وأحمد فايز، الاستشاريين بمشروع مسجد مصر.