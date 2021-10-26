عاجل.. إيني تعلن عن 3 اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية في مصر

دوت الخليج – أعلنت شركة إيني الإيطالية تحقيق 3 اكتشافات جديدة في مناطق امتياز مليحة وجنوبي غرب مليحة بالصحراء الغربية في مصر.

وتشمل اكتشافات إيني: بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة.

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وتحققت الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئري ياسمين W-1X و MWD-21، اللذين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

ويقع بئر ياسمين W-1X على مسافة 5 كيلومترات غربي حقل ياسمين، حيث أسفرت اختبارات الانتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يومي من الخام الخفيف و7 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

كما أسفر البئر MWD-21 الذى تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تحقق الكشف من خلال بئر SWM-4X، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى 1500 برميل مكافىء زيت يوميا.

ويبلغ إجمالي الاحتياطي المؤكد الذي أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالي 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية.

وبحسب بيان لوزارة البترول، وتضيف الآبار الثلاثة إجمالي إنتاج حوالي 6000 برميل مكافىء زيت يوميا.

ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إيني متابعة استراتيجيتها الناجحة في البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الانتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

يذكر أن إيني تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك إيني، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ 50% المتبقية.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954 وهى منتج رئيسي ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالي 360 ألف برميل مكافىء زيت يوميًا.