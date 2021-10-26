فرانس برس: رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعود إلى منزله

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أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر عسكري سوداني، الثلاثاء، بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منزله.
وقبل ساعات قليلة، قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن “رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي”، موضحا: “رئيس الوزراء في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم”.
وأضاف قائد الجيش السوداني: “رئيس الوزراء حمدوك في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته”.
وتابع: “رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية”.
وشهدت الخرطوم يوم أمس أحداثا متسارعة، تمثلت بداية بوضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفا.
في أعقاب ذلك، أفادت أنباء محلية باعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.
بعدها، أعلن البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.
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