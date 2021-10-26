إمباير ستيت تستهدف مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه من مشروع آلسنترو بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت – تستهدف شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، تحقيق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه من مشروع آلسنترو، الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف السراج، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع يقام باستثمارات قيمتها 750 مليون جنيه، بنشاط تجاري على مساحة 24 ألف متر مربع ويتكون من 15 طابقا.

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وأشار إلى التعاقد مع شركة CBRE العالمية؛ لتقديم الاستشارات الخاصة بإدارة المرافق والمباني بالمشروع، لافتا إلى أن شركة CBRE العالمية ستكون مسئولة عن تقديم استشارات Property Management و Facility Management للمشروع.

كما نوه إلى البدء في تنفيذ المشروع بداية الشهر الجاري، ومن المخطط تسليمه بالكامل خلال الربع الأخير من 2024، ويتولى مكتب محرم باخوم العالمي دور الاستشاري الهندسي للمشروع، وتضطلع شركات إمباير كونستراكشن، والحمد للمقاولات، والنيل للمقاولات بتنفيذ المشروع.

وصرح السراج بأن المبيعات المستهدف تحقيقها بنهاية العام الجاري تبلغ نحو 600 مليون جنيه، حيث نجحت الشركة في تحقيق 250 مليون جنيه منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، كما تخطط الشركة لضخ 150 مليون جنيه في إنشاءات مشروع “آلسنترو” خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ولفت إلى أن إجمالي استثمارات شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني تبلغ حوالي ملياري جنيه بالتمويل الذاتي بشكل أساسي، مع الاستعانة بالتمويل البنكي في نشاط المقاولات وهو أحد أنشطة الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني أنها تخطط للتوسع باستثماراتها في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنه جاري إنهاء الدراسات المتعلقة بالسوق تمهيدا لطرح مشروعات جديدة قريبا، ولا تزال الشركة تدرس الاستثمار في مشروع سكني وتحديدا في منطقة R8.