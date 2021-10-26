مايكروسوفت تسجل 22% نموا في إيرادات الربع الثالث على أساس سنوي

سي إن بي سي – أعلنت شركة مايكروسوفت تسجيل 22% نموا في إيراداتها خلال الربع الثالث، على أساس سنوي. وبلغت إيرادات مايكروسوفت 45.32 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 43.97 مليار دولار. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر كما بلغت ربحية السهم 2.27 دولار أمريكي.

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