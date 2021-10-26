تويتر تتكبد 537 مليون دولار خسائر في الربع الثالث لتسوية دعوى قضائية

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سي إن بي سي – سجلت شركة تويتر خسائر بلغت 537 مليون دولار في الربع الثالث من 2021 مقارنة بنحو 29 مليون دولار أرباحا في نفس الفترة العام الماضي.
وعزت شركة تويتر هذه الخسائر إلى تسوية دعوى قضائية، بينما سجلت إيراداتها ارتفاعا بنحو 37% خلال الربع الثالث على أساس سنوي،
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