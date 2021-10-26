قناة السويس تخفض الإعفاء الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي إلى 15%

– أعلنت هيئة قناة السويس عن تخفيض نسبة الإعفاء من رسوم العبور الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعي. وقالت الهيئة في منشور دوري إنه “تقرر تعديل التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة من القناة إلى 15% من 25%”. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وأوضحت أنه “من المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق بدءا من أول نوفمبر”.

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