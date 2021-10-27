أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوياتها منذ 2014

وكالات – ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، يوم الثلاثاء، بدعم من نقص في المعروض العالمي، وطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

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وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.

وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا، أو 0.5%، لتسجل عند التسوية 86.40 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 84.65 دولار للبرميل.

وتلك هي أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ أكتوبر 2014.