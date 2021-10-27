دويتشه بنك يحقق أرباحا بقيمة 225 مليون دولار في الربع الثالث

سي ان بي سي _ أعلن دويتشه بنك الألماني عن انخفاض في الإيرادات في وحدته المصرفية الاستثمارية، لكنه تمكن من تجاوز التوقعات وتسجيل أرباح للربع الخامس على التوالي.

وسجل البنك أرباحا قدرها 194 مليون يورو، أي ما يعادل 225 مليون دولار، في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

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وكان محللون قد توقعوا ربحا صافيا قدره 135 مليون يورو للربع الثالث 2021، بحسب بيانات رفينيتيف.

وتعتبر هذه أطول سلسلة أرباح فصلية للبنك منذ عام 2012.

هذا وسلطت الأضواء مرة أخرى على وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية هذا الربع مع انخفاض الأرباح قبل الضرائب عن العام الماضي،

وقال دويتشه بنك، إن الدخل الثابت وتداول العملات شهد انخفاضًا في صافي الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي حيث أظهرت الأسواق تقبا أقل.