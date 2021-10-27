أرباح الشركات الصناعية في الصين ترتفع 44.7% خلال 9 أشهر

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الأربعاء، محافظة أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين على زخم نمو سليم في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مع استمرار انتعاش الإنتاج الصناعي واستمرار تحسن العمليات التجارية.

وشهدت الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (حوالي 3.1 مليون دولار أمريكي) ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 44.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى سبتمبر، لتصل إلى 6.34 تريليون يوان، وفقا للهيئة.

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وارتفع حجم الأرباح بنسبة 41.2 بالمائة مقارنة بمستوى 2019، ما جعل متوسط النمو من يناير إلى سبتمبر لعامي 2020 و2021 عند 18.8 بالمائة.

وأظهرت البيانات أنه في سبتمبر وحده، حققت الشركات الصناعية الرئيسية أرباحا بلغت 738.74 مليار يوان، بزيادة 16.3 في المائة على أساس سنوي.