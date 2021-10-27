سهم فرتيجلوب يقفز 20% في أول يوم تداول بسوق أبوظبي

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العربية نت _ بدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة فرتيجلوب في سوق أبوظبي، وهو ثالث أكبر إدراج في أبوظبي، وقد سجل السهم مكاسب تتجاوز 20% في أول يوم تداول له.
وجمعت فرتيجلوب، ما يصل إلى 795 مليون دولار من خلال طرح 13.8% من أسهمها في البورصة.
وتم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي للشركة عند 2.55 درهم، ما يقيّمها عند 5.8 مليارات دولار.
جذبت الشركة طلبات بقيمة 17 مليار دولار من قبل المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي السنغافوري والمستثمر الأمريكي Jeff Ubben.
يُشار إلى أن فرتيجلوب تتركز أعمالها في مجال الأسمدة، وهي شراكة استراتيجية بين أدنوك و OCI.
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