بيانات معهد البترول الأمريكي تظهر زيادة في مخزونات النفط والوقود

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– قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.
وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.
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