مال وأعمال

الحكومة الصينية تطالب مؤسس إيفرجراند بتقليص ديون المجموعة من ثروته الشخصية

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بلومبرج _ تجددت المخاوف المحيطة بمجموعة إيفرجراند الصينية مرة أخرى، بعد أن طلب المنظمون الصينيون من الملياردير هوي كا يان استخدام ثروته الشخصية للتخفيف من أزمة الديون المتفاقمة في عملاق التطوير العقاري، وفقًا لتقارير لبلومبرج.

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جاء توجيه بكين لمؤسس إيفرجراند والرئيس التنفيذي لها بعد أن فوتت مجموعته الموعد النهائي الأولي في 23 سبتمبر لسداد فائدة كوبون على سند بالدولار.

وتراقب الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين الحسابات المصرفية لشركة إيفرجراند لضمان استخدام أموال الشركة لإكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة وعدم تحويلها لدفع الدائنين.

وفاجئت إيفرجراند الأسواق الأسبوع الماضي بسداد 83.5 مليون دولار فائدة كوبون في اليوم الأخير من مهلة السماح، كما نجحت فى مد أجل السداد لسندات لـ3 أشهر، وأعلنت استناف العمل فى 10 مشاريع كانت قد عطلت العمل بها.

وتوشحت الأسهم الآسيوية بالأحمر ، حيث أن المستثمرين غير متأكدين مما إذا كانت ثروة هوى سائلة بما يكفي لتقليل التزامات إيفرجراند الكبيرة والتي تضخمت إلى أكثر من 300 مليار دولار بنهاية يونيو.

كما أن ثروة الملياردير الصيني حجمها لا يتجاوز 8 مليارات دولار حاليا بعد أن كانت قد وصلت إلى 40 مليارا قبل سنوات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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