تي إيه تي تنسحب من استكمال إجراءات الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية

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رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها تلقت كتاب من شركة تي إيه تي للخدمات الطبية بتاريخ الأمس ، لإحاطة الهيئة من خلاله برغبتها بعدم استكمال السير في إجراءات الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري لأسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ( المركز الطبي الجديد- الإسكندرية).
وكانت الهيئة قد أعلنت في 17 يونيو الماضي عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تي إيه تي للخدمات الطبية إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية لشراء حتى عدد 14.274 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية وبسعر نقدي 49.04 جنيه للسهم وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
وكانت شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة أودعت لدى هيئة الرقابة المالية، وفقا للبيان الصادر بتارخ 6 يونيو الجاري مشروع عرض شراء إجباري حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ـ المركز الطبي الجديد الإسكندرية وبسعر نقدي يبلغ 47.986 جنيه للسهم، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
الجدير بالذكر أن الرقابة المالية تلقت يوم 20 إبريل الماضي كتاب من بنك أبو ظبي التجاري وهو المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الطبي الجديد- الإسكندرية) بشأن قائمة الخاصة بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصته بالشركة.
وتضمنت القائمة 4 أسماء وهم شركة مستشفى كليوباترا، والإسكندرية للاستثمارات الطبية أو أي من شركاتها التابعة، وتحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشركة ماتيرنيتي أند بيدياتريكس هولدنج وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال.
وانضم إليهم عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين للاستحواذ على حصته بالأخيرة، هما شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل، وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة– شركة إماراتية.
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