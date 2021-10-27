ايبيكو توافق على إسناد مصنع البدائل الحيوية لشركة pharmdule morimatsu

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو في جلسته المنعقدة أمس على ما أوصت به لجنة البت في تقييم العروض الفنية والمالية لتنفيذ مشروع مصنع ايبيكو 3.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن توصيات اللجنة أستفرت عن إسناد تنفيذ هيكل بناء المصنع إلى شركة pharmdule morimatsu السويدية بإجمالي مبلغ 43.509 مليون دولار مع هامش + / -5%.

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وذكرت أن مصنع ايبيكو 3 يعد أكبر وأول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج البدائل والأدوية الحيوية والبيولوجية biologicals & bioimilars بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 10 آلاف متر مربع، بإستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، سواء على مستوى الإنشاءات المدنية بأرض المصنع، وأيضا على مستوى تنفيذ المصنع في الخارج وفقا لأحدث الأساليب العالمية.

ووفقا للبيان، جاءت هذه الموافقة بعد التفاوض ودراسة العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، ضمانا للوصول لأعلى المعايير التقنية في المشروع وبعد الانتهاء من مفاضلة العروض فنيا وماليا وذلك على عن طريق تشكيل عدد من اللجان الفنية والتقنية والقانونية سواء من العاملين بالشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو الاستشاريين والكفاءات ذوي الخبرة في هذا النوع من المشاريع وذلك للاستفادة من الخبرات والأراء الفنية حول الخطوات المتبعة في تنفيذ المشروع.

وأضافت، أن الشركة تعمل على الاستفادة من اللجان الفنية والتقنية والقانونية للانتهاء من الهيكل الإداري والوظيفي الخاص بالمشروع حيث تم تكوين فريق عمل ليكون مسئولا عن المشروع منذ بدايته حتى الأنتهاء منه وتنفيذه لضمان أكتسابهم للخبرة اللازمة عند بدأ مراحل التشغيل.