أسعار النفط تتراجع 1% بعد زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية

– تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع، في حين ارتفعت مخزونات الوقود على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 85.46 دولار للبرميل بعدما سجلت أعلى مستوى عند الإغلاق خلال سبعة أعوام يوم الثلاثاء.

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ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 83.63 دولار للبرميل بعد زيادتها 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.

وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.