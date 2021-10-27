مؤشر البورصة الرئيسي يصعد هامشيا بداية التعاملات والسبعيني يهبط 2.3%

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في بداية تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.04%، ليتداول عند مستوى 11261 نقطة.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.3% و 1.8% على الترتيب.

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وسجلت تداولات البورصة 102.782 مليون جنيه على 159 شركة من خلال 4.744 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل ارتفاع 11 شركة بينما لم تتغير أسعار 102 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 2.699 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 2.739 مليون جنيه، مقابل 40.320 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.555 مليون جنيه، منها 1.024 مليون جنيه للأفراد، و530.157 ألف جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.254 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 14.392 مليون جنيه، مقابل 10.138 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % القابضة المصرية الكويتية 1.36 1.375 1.10 مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب) 1.135 1.147 1.06 البنك التجاري الدولي – مصر 48.52 48.98 0.95 مدينة نصر للإسكان والتعمير 2.22 2.24 0.9 القلعة للاستشارات المالية – أسهم عادية 1.2 1.208 0.67

الأسهم الأكثر انخفاضا