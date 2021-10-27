مال وأعمال

44 شركة عالمية تعلن نيتها نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية

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العربية نت _ تم الإعلان على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض بمشاركة دولية، اليوم الأربعاء، عن استهداف السعودية نقل 480 مقرا إقليميا للعاصمة خلال 10 سنوات.

وقد أكدت 44 شركة حتى الآن نيتها نقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية، ومن بين تلك الشركات أسماء كبرى كشركة سامسونج وسيمنس وبيبسيكو ويونيليفر وفيليبس وديدي الصينية.

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من المتوقع أن يجلب البرنامج 18 مليار دولار للاقتصاد السعودي، ويخلق 30 ألف وظيفة.

وكانت شركة فيستاس ويند الدنماركية لطاقة الرياح، أول المعلنين اليوم الأربعاء، عن نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتعد Vestas شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كشف لـ”العربية”، أمس الثلاثاء، أنه سيكون هناك إعلان اليوم عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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