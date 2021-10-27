مطاحن مصر الوسطى تحقق أرباحا بقيمة 26 مليون جنيه في الربع الثالث بارتفاع 7.12%

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رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن مصر الوسطى ارتفاعا في صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بنسبة 7.12% خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 25.963 مليون جنيه، مقابل 24.236 مليون جنيه مقارنة بالربع المقارن العام الماضي.
وتراجعت الإيرادات وفقا لملخص نتائج الأعمال المرسلة للبورصة اليوم، إلى 124.9 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 125.06 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 49.239 مليون جنيه، مقابل 54.590 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح بالربع الثالث من العام الجاري 1.76 جنيه مقابل 1.65 جنيه بالربع المقارن العام الماضي.
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