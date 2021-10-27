أحمد محمود عبد الله رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة البريد للاستثمار

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إسلام فضل _ أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قرارًا بتعيين أحمد محمود عبد الله رئيسًا تنفيذيًّا وعضوًا منتدبًا لشركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد.
وأفاد البيان الصادر اليوم الأربعاء، أن أحمد عبد الله يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي والخدمات المالية تمتد لأكثر من 23 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير آداء العمل وتحسينه ورفع كفاءته في جميع المجالات التي عمل بها، ومنها مجال البنوك، والتأمين، وخدمات الاستثمار والاستثمار المباشر ، في مصر والشرق الأوسط.
وجدير بالذكر أن أحمد عبد الله حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، كما حصل على ماجستير العلوم تخصص مصارف من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالإضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة وورش العمل.
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