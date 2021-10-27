انهيار جماعي للعملات المشفرة.. وبيتكوين تهوى دون 59 ألف دولار

وكالات _ نزلت عملة بيتكوين الرقمية بحوالي 8% نزولا إلى مستويات 58.1 ألف دولار بينما باتت تتراجع في أسبوع في حدود 10%.

وضربت موجة عاتية من التراجعات أغلب العملات الرقمية بقيادة بيتكوين.

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وخسرت سوق العملات الرقمية خلال دقائق قليلة ما يقرب من 165 مليار دولار لتهبط القيمة السوقية من مستويات قرب 2.614 تريليون دولارإلى ما دون 2.45 تريليون دولار.

وانخفضت الإيثريوم أكبر العملات البديلة في حدود 6% نزولا إلى مستويات دون الـ4000 دولار عند مستويات 3.9 ألف دولار.

وتراجعت بينانس كوين دون مستويات 450 دولار بانخفاض بلغت نسبته 8%، بينما تتراجع كاردانو بأكثر من 13%.

ونزلت سولانان 13% إلى مستويات 184 دولار بينما انخفضت الريبل 11% إلى مستويات الدولار.