البورصة تعلن خروج 12 إصدارا من سندات الخزانة مقابل دخول 11.. ومؤشر تميز دون تغيير

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن خروج 12 إصدارا في مقابل دخول 11 اصدار من سندات الخزانة، في إطار أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة ومؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت البورصة منذ قليل أن بذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 47 إصدار بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.274 مليار جنيه مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1.139 مليار جنيه لمكونات المؤشر حالية.
وفيما يخص نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه لم يشهد انضمام أو استبعاد أي شركة، ليصبح عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 8 شركات، حيث لا تشترط منهجية مؤشر تميز عدد محدد من الشركات المكونة له.
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