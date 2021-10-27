مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يتراجع 1% خلال أكتوبر

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– أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي انخفض واحدا بالمئة على أساس شهري في أكتوبر إلى 101.4 نقطة.
وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ونظرة متشائمة عند أقل من ذلك، أدنى مستوى له العام الماضي قبل أن يتعافى مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا خلال الصيف.
وقفز المؤشر فوق 100 نقطة في يوليو للمرة الأولى منذ مايو 2018.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع ثقة المستهلكين بواقع 3.6 بالمئة إلى 76.8 بالمئة في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ 2009.
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