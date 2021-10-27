أحمد هيكل: القلعة تنتظر الوقت المناسب لطرح طاقة عربية والوطنية للطباعة

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس شركة القلعة للاستشارات المالية، أن شركته ستواصل العمل في دولة السودان وتضع نصب أعينها تطورات الأوضاع،

وأشار إلى أنه كان من المقرر غدا تقديم عقد محطة طاقة شمسية، ولكن وبصورة عامة، أحد سمات الاستثمار في أفريقيا هو مواجهة شيء من عدم الاستقرار، والمستثمر يدرك ذلك، وبالتالي يراهن على الاستثمار طويل الأجل دون الارتباط بالوضع السياسي.

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أضاف في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية على هامش مؤتمر تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، أن هناك خطة لطرح شركتين على الأقل في سوق المال المصرية في السنوات الثلاث المقبلة، وهما شركة طاقة عربية، وشركة الوطنية للطباعة، لكن قرار الطرح ينتظر الظروف المواتية.

وقال الدكتور أحمد هيكل أن محفظة القلعة تضم 9 شركات كبيرة نتائجها في تحسن مطرد، والأرباح قبل الضرائب والفوائد والاهلاكات تنمو بصورة مطردة أيضا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتوقع المزيد من النمو في الأرباح خلال الفترة المقبلة.

ولفت هيكل إلى قناعته بأن مصر تولد فرص استثمار كبيرة للغاية، وكذلك أفريقيا.

وقال إن السنوات الماضية اقتنصت القلعة مشروع كبير هو المصرية للتكرير، وحتى تستمر القلعة في المشروع قامت بالحصول على قروض كثيرة خلال سنوات لم تكن الظروف السياسية وقتها مواتية، لكن في النهاية، تم الوصول بالمشروع إلى بر النجاح، وأصبح ينتج بوتيرة جيدة.

ونوه أنه مشروع عملاق وصلت أرباحه اليومية إلى 2.2 مليون دولار قبل أزمة جائحة كورونا التي أوقفت الطلب على الوقود، وبالتالي انخفضت الأسعار وهوامش الربح، لكن حاليا بدأت الأرباح في العودة لمستويات مقبولة.

أضاف هيكل أن مجموعته ترفع استثماراتها في جميع شركاتها سواء ال 9 الكبيرة أو ال 46 التابعة لها.