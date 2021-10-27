مال وأعمال

مرسيليا تقرر السير في الإجراءات الخاصة بنقل الشركة إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في جلسته المنعقدة أمس، على تفويض الإدارة التنفيذية للسير في الإجراءات الخاصة بنقل الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار المجلس جاء طبقا للقرارات المتخذة في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ الأمس والخاصة بالموافقة بتعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

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وتضمنت قرارات مجلس الإدارة وفقا لبيان الشركة تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات الخاصة بالشراكة مع المنطقة الشمالية العسكرية في الاستثمار والتطوير على قطعة أرض بمشروع بمدينة الإسكندرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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