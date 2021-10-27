عمومية مرسيليا المصرية الخليجية تقرر عزل العضو المنتدب

رنا ممدوح _ قررت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في جلستها المنعقدة أمس عزل ياسر على أحمد رجب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من منصبة بمجلس الإدارة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية استندت في قرارها على الحكم الوارد بنص المادة 77 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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