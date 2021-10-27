أرباح كوكاكولا تفوق التوقعات في الربع الثالث والإيرادات تقفز إلى 10.04 مليار دولار

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سي ان بي سي _ أعلنت شركة كوكاكولا عن أرباح ومبيعات الربع الثالث من العام المالي والتي فاقت تقديرات المحللين، مما دفع عملاق المشروبات إلى رفع توقعاته السنوية مرة أخرى.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جيمس كوينسي، إن شركة كوكاكولا تخرج من جائحة كورونا بشكل أقوى.
وبلغت ربحية سهم الشركة المعدلة 65 سنتًا، مقابل توقعات عند 58 سنتا، ووصلت الإيرادات إلى 10.04 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات عند 9.75 مليار دولار.
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