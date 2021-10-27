عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

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