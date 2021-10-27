إيرادات جنرال موتورز ترتفع إلى 26.7 مليار دولار في الربع الثالث

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سي ان بي سي _ حققت جنرال موتورز أرباحا فاقت التوقعات خلال للربع الثالث 2021، وذلك على الرغم من تحذيرها للمستثمرين في وقت سابق من أن أحجام مبيعات الجملة في أمريكا الشمالية ستنخفض بنحو 200 ألف وحدة في النصف الثاني من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول بسبب مشكلة قطع الغيار.
هذا وبلغت ربحية سهم الشركة 1.52 دولار، مقابل توقعات عند 96 سنتًا للسهم، وبلغت الإيرادات 26.78 مليار دولار مقابل توقعات ببلوغها 26.51 مليار دولار.
وكان من المتوقع أن يكون الربع الثالث أقسى من النصف الأول من العام، ومع ذلك، توقع المحللون نتائج قوية نسبيًا، على الرغم من النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية التي أدت إلى استنفاد مخزونات المركبات وإغلاق المصانع.
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