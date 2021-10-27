إي أر جي تستثمر 2 مليار جنيه في مشروع متعدد الأنشطة بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ رفعت شركة إي أر جي العقارية استثماراتها في العاصمة الإدارية الجديدة إلى نحو 4 مليارات جنيه، موزعة على مشروعي دايموند 1 و2 والمشروع الجديد الذي تخطط لإطلاقه خلال أيام، وفق محمد رزق رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف رزق في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع الجديد يقام على مساحة 12 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية ملياري جنيه، بمنطقة الداون تاون، بنشاط سكني تجاري إداري فندقي طبي.

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وتابع أن المبيعات المستهدفة من المشروع تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذه خلال العام الجاري، على أن يتم تسليمه خلال عامين ونصف العام.

وأشار إلى أن شركة إي أر جي تم تأسيسها خلال العام الجاري برأسمال مرخص به مليار جنيه، وتعتزم إقامة عدة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت فعليا التفاوض على الأراضي الخاصة بتلك المشروعات.