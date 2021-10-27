البنك الدولي يعلق مساعداته للسودان

سكاي نيوز _ أعلن البنك الدولي تعليق مساعدته للسودان، وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان إن “مجموعة البنك الدولي علّقت صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب”.

وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان.

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وفي سياق متصل، قال الاتحاد الإفريقي في بيان، إنه علق السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون.