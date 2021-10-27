أميك: 74.1% نموا في مبيعات السيارات الكورية بإجمالي 27 ألف و432 وحدة

شاهندة إبراهيم – حققت السيارات ذات المنشأ الكوري نموا لامس 74.1%، بواقع بيع 27 ألف و432 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، في مقابل 15 ألف و753 عربة مباعة في الفترة المناظرة من العام الماضي.

إذ تمكنت المركبات ذات المنشأ الكوري من تحقيق زيادة في عملياتها البيعية وصلت إلى 11 ألف و679 مركبة، استنادا إلى أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

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وقادت هيونداي مبيعات السيارات الكورية الجنوبية للصعود، بعدما تمكنت من بيع 16 ألف و728 وحدة، في مقابل 10 آلاف و153 عربة، إذ أمنت حصة سوقية وصلت إلى 12.2% مقابل 11.2%.

ودفعت أيضا العلامة التجارية كيا مبيعات الكوري للنمو، محققة بيع 10 آلاف و704 سيارات مباعة، مقارنة مع 5 آلاف و600 مركبة مبيعة في الفترة المماثلة من العام الماضي، لترتفع حصتها السوقية إلى 7.8% بدلا من 6.2%.

ومن المعروف أن سوق السيارات المصري يوجد به 3 ماركات تنتمي للمنشأ الكوري وهي هيونداي وكيا وسانج يونج، إلا أن الأخيرة لم تفصح عن مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وعلى صعيد تعاملات شهر أغسطس بشكل منفرد، واصلت المبيعات الإجمالية للسوق المصري النمو، محققة نسبة مثلت نحو 17.9% إلى 24 ألف و495 وحدة، مقابل 20 ألف و770 مركبة مبيعة في ذات الشهر من العام الماضي.

وجنت سيارات الركوب النصيب الأكبر من ثمار النمو إذ باعت 18 ألف و308 وحدات، مقارنة مع 15 ألف و929 سيارة، بارتفاع وصل إلى 14.9%، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأما على الأساس السنوي، إذ حققت السوق الإجمالية مبيعات قدرت بنحو 186 ألف و276 وحدة منذ مطلع العام، مثلت نسبة توازي 43.92%، في مقابل 129 ألف و427 مركبة مباعة في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما نمت سيارات الركوب بما نسبته 52% إلى 137 ألف و223 وحدة على أساس سنوي، مقارنة مع 90 ألف و566 سيارة.