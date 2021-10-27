مال وأعمال

مارجينز تدخل في شراكة مع ماينور هوتيلز لإطلاق مشروع سكني فندقي باستثمارات مليار جنيه

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بكر بهجت _ دخلت مجموعة مارجينز للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، في شراكة مع مجموعة ماينور هوتيلز، لإطلاق مشروع جديد بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار جنيه، بنشاط سكني فندقي.

وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، قال أشرف شاهين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع الجديد أطلق عليه اسم OAKS وسيقام على مساحة 9 آلاف متر مربع، وتقدر المبيعات المستهدفة منه بنحو 1.2 مليار جنيه.

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وأضاف أن المشروع هو الأول لمجموعة ماينور في مصر، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال عام 2025.

وقال ديليب راجاكارير الرئيس التنفيذي لمجموعة ماينور هوتيلز، إن دخول السوق المصرية يأتي ضمن خطة توسعات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإضافة دولة جديدة إلى محفظتها، باعتبار مصر وجهة سياحية، بالإضافة إلى كونها مركزًا تجاريًا مهمًا، موضحًا أن الشركة تطلع إلى إطلاق علامة OAKS التجارية في العاصمة الجديدة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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