سهم CIB يقفز 3.05% ويقود مؤشر البورصة الرئيسي للصعود إلى مستوى 11364 نقطة

رنا ممدوح _ قفز سهم البنك التجاري الدولي CIB في ختام تعاملات اليوم بنسبة 3.05%، وأغلق عند مستوى 50 جنيه مقابل 48.52 جنيه بسعر الفتح.

وقاد سهم البنك التجاري الدولي مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 والذي يستحوذ على الحصة الأكبر به للصعود محققا ارتفاعا بنسبة 0.96%، وأغلق عند مستوى 11364 نقطة.

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في حين تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.54% و 0.49% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.210.858 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 42.442 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 89 شركة مقابل ارتفاع 61 بينما لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 14.671 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 15.268 مليون جنيه، مقابل 596.557 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 12.978 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 16.315 مليون جنيه، مقابل 3.337 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.693 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 200.158 مليون جنيه، مقابل 198.465 مليون صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % الملتقى العربي للاستثمارات 2.4 2.87 19.58 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.345 0.406 17.68 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.9 3.34 15.17 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 26.87 30.63 13.99 جلاكسو سميثكلاين 18.81 20.93 11.27

الأسهم الأكثر انخفاضا