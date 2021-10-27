 مبيعات السيارات الأمريكية تسجل 8 آلاف و611 وحدة خلال 8 شهور

شاهندة إبراهيم – نمت مبيعات السيارات ذات المنشأ الأمريكي ولكن بوتيرة متواضعة محققة نموا قدر بنحو 13.8%، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وتمكنت السيارات ذات المنشأ الأمريكي من بيع وتسويق نحو 8 آلاف و611 وحدةعلى أساس سنوي، في مقابل 7 آلاف و565 عربة في الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة متواضعة وصلت إلى 1046 مركبة.

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وعلى مستوى مبيعات سيارات الركوب الأمريكية الأكثر مبيعا، تصدرت شيفروليه المشهد محققة بيع 7 آلاف و9 وحدات، في مقابل 5 آلاف و729 مركبة، إلا أن حصتها السوقية تراجعت إلى مستوى 5.1%، بعدما كانت تقدر بنحو 6.3% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي.

فيما حققت الماركة التجارية جيب مبيعات متواضعة قدرت بنحو 201 سيارات، مقابل 362 مركبة، بحصة سوقية 0.5% بدلا من 1.5%.

ومن المعروف أن سوق السيارات المصري يوجد به 3 ماركات فقط تنتمي للمنشأ الأمريكي وهما شيفروليه وفورد وجيب.

وعلى صعيد تعاملات شهر أغسطس بشكل منفرد، واصلت المبيعات الإجمالية للسوق المصري النمو، محققة نسبة مثلت نحو 17.9% إلى 24 ألف و495 وحدة، مقابل 20 ألف و770 مركبة مبيعة في ذات الشهر من العام الماضي.

وجنت سيارات الركوب النصيب الأكبر من ثمار النمو إذ باعت 18 ألف و308 وحدات، مقارنة مع 15 ألف و929 سيارة، بارتفاع وصل إلى 14.9%، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأما على الأساس السنوي، إذ حققت السوق الإجمالية مبيعات قدرت بنحو 186 ألف و276 وحدة منذ مطلع العام، مثلت نسبة توازي 43.92%، في مقابل 129 ألف و427 مركبة مباعة في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما نمت سيارات الركوب بما نسبته 52% إلى 137 ألف و223 وحدة على أساس سنوي، مقارنة مع 90 ألف و566 سيارة.