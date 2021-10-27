طلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية تتجاوز التوقعات في سبتمبر

– ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية في الولايات المتحدة عن المتوقع في سبتمبر، لكن الضغوط على سلاسل الإمداد أبطأت على الأرجح من نمو إنفاق الشركات على المعدات وعطلت الاقتصاد الكلي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بعد استبعاد الطائرات ارتفعت 0.8 بالمئة الشهر الماضي. وتجري متابعة هذه البيانات عن كثب إذ أنها تعطي مؤشرا عن خطط إنفاق الشركات.

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وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس نزولا لتظهر ارتفاع ما يعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الرئيسية 0.5 بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته نمو طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية 0.5 بالمئة.