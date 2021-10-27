مال وأعمال

وول ستريت ترتفع بداية التعاملات بدعم نتائج أعمال إيجابية

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– ارتفعت وول ستريت على نحو طفيف عند الفتح اليوم الأربعاء، بدعم من مجموعة جديدة من تقارير الأرباح القوية.

إيرادات جنرال موتورز ترتفع إلى 26.7 مليار دولار في الربع الثالث

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.55 نقطة أو 0.22 بالمئة ليفتح عند 35835.43 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.43 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4580.22 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 40.29 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 15276 نقطة عند الفتح.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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