العجز التجاري الأمريكي يتسع في سبتمبر مع تراجع الصادرات

– ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع في سبتمبر مع تراجع الصادرات، مما يشير إلى أن التجارة أثرت سلبا على الأرجح على النمو الاقتصادي مرة أخرى في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري في السلع ارتفع 9.2 بالمئة ليبلغ 96.3 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 4.7 بالمئة بينما زادت الواردات بنسبة 0.5 بالمئة.

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وأظهر التقرير، الذي نُشر قبل إصدار البيانات المبكرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس، زيادة مخزونات الجملة بنسبة 1.1‭‭‭‭ ‬‬‬‬بالمئة الشهر الماضي.

وتراجعت مخزونات التجزئة 0.2 بالمئة، متأثرة بانخفاض 2.4 بالمئة في مخزونات وكلاء السيارات، في انعكاس لنقص عالمي في الرقائق الإلكترونية تسبب في خفض إنتاج السيارات.

وارتفعت مخزونات التجزئة، مع استبعاد السيارات، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 0.6 بالمئة.

ووفقا لاستطلاع أجرته لرأي اقتصاديين، فمن المرجح أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.7 بالمئة في الربع الثالث انخفاضا من معدل 6.7 بالمئة المسجل في الربع الثاني.