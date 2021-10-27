السعودية: قفزة 60% في الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة

العربية دوت نت – كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن قفزة كبيرة بنسبة 60% في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الحالي حتى من دون احتساب صفقة خطوط أنابيب نفط أرامكو الضخمة.

وقال الفالح، اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بحضور دولي رفيع المستوى، ووفق ما نقلته “” إن “الاستثمار الأجنبي المباشر رائع هذا العام وشهدنا قفزة كبيرة”.

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كانت أرامكو اتفقت في وقت سابق من السنة على بيع حصة تبلغ 49% في خطوط أنابيبها في صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار.

على صعيد التحول الجذري في جذب الاستثمارات الخارجية، أعلنت السعودية اليوم الأربعاء منح تراخيص لـ 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وذكر بيان صحفي أن هذه الشركات تشمل شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في فبراير إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.