ارتفاع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكي وتراجع البنزين

سي إن بي سي – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر إلى 430.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.9 مليون برميل.

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وذكرت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع استهلاك الخام بالمصافي 0.4 %.

وتراجعت مخزونات البنزين بواقع مليوني برميل إلى 215.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 432 ألف برميل إلى 125 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.3 مليون برميل.

وزادت واردات الخام الأميركية الصافية 702 ألف برميل يوميا.

من ناحية أخرى، توقع بنك Goldman Sachs انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام برنت لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا عند حوالي 100 مليون برميل يوميا مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة السلالة المتحورة دلتا.