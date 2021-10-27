بنك القاهرة يكرم البطلين البارالمبيين شريف عثمان وإبراهيم حمدتو

إسلام فضل – كرم بنك القاهرة، شريف عثمان صاحب الميدالية الفضية في رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وإبراهيم حمدتو، لاعب تنس الطاولة وصاحب المشاركة المتميزة بالبطولة.

وأوضح بيان أن التكريم يأتي ضمن “جهود بنك القاهرة المتواصلة لمساندة أبطال مصر الرياضيين ودعم القطاع الرياضي، في إطار اتفاقية التعاون بين البنك وشركة روابط الرياضية باعتبارها الوكيل والمسوق الحصري للاعبين”.

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وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه يعتز بالإنجاز الرياضي الذي حققه اللاعبيْن خلال مشاركتهم بالبطولة، مؤكدا حرص البنك على رعاية أبطال مصر الباراليمبيين “إيمانا بقدراتهم غير العادية على التحدى والإصرار والعزيمة لتحقيق الإنجازات التى تُضاف إلى سجل الرياضة المصرية”.

وأكد فايد استمرار البنك في دعم ومساندة اللاعبين لتحقيق إنجازات أكبر خلال دورة الألعاب البارالمبية القادمة، والمقرر إقامتها بباريس خلال عام 2024.

وقال إن دعم القطاع الرياضي ومساندة أبطال مصر يعد محورا أساسيا تقوم عليه استراتيجيات العمل بالبنك لما له من أبعاد تنموية عديدة.

ومن جانبه، قالت هايدي النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، إن دورة الألعاب الباراليمبية تمثل أهمية بالغة لأنها تسلط الضوء لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب قدرات غير عادية لنماذج ملهمة نجحت في أن تتجاوز التحديات والصعوبات كافة لتحقق إنجازات ومراكز متقدمة بالبطولات الدولية.

وأشارت إلى أن البنك يرعى 11 بطلا أولمبيا في مختلف الألعاب الرياضية، فضلاً عن رعاية البطلة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً برياضة الأسكواش.