البحرين تستهدف زيادة مساهمة السياحة بالناتج المحلي إلى 11.4% بحلول 2026

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العربية دوت نت – قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد الزياني، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده تتطلع إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4% نهاية العام 2026.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد قال هذا الأسبوع، إن السياحة في البحرين ساهمت بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، بحسب “”.
وأفاد وزير السياحة البحريني أن بلاده ستستهدف تحقيق نمو في سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.
يذكر أن البحرين أعلنت مؤخرا الاستراتيجية السياحية للبحرين 2022-2026 لإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي وزيادة نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الأمر الذي سوف يشكل نقلة كبيرة للنهوض بالقطاع السياحي الذي أصبح اليوم ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في البلاد.
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