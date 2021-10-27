- 1/3
- 2/3
- 3/3
– أعلنت إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن تسريبا كبيرا في خط الأنابيب المودي إلى مرفأ السدرة أدى إلى إغلاق الخط، الذي سيحتاج لأعمال صيانة قد تستغرق بين 7 و10 أيام.
وذكرت الإدارة أن إغلاق الخط سيتسبب في انخفاض شحنات الخام الليبية بواقع 200 ألف برميل يوميا، وأن سبب التسريب هو عدم وجود ميزانية.
ورفض البرلمان الليبي ميزانية عام 2021 المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بالفعل هذا العام إن مشكلات تتعلق بالميزانية تسببت في انخفاض الانتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة النفط الليبية تعلن عن تسرب في الأنابيب يحتاج بضعة أيام للصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.