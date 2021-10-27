مؤسسة النفط الليبية تعلن عن تسرب في الأنابيب يحتاج بضعة أيام للصيانة

– أعلنت إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن تسريبا كبيرا في خط الأنابيب المودي إلى مرفأ السدرة أدى إلى إغلاق الخط، الذي سيحتاج لأعمال صيانة قد تستغرق بين 7 و10 أيام.

وذكرت الإدارة أن إغلاق الخط سيتسبب في انخفاض شحنات الخام الليبية بواقع 200 ألف برميل يوميا، وأن سبب التسريب هو عدم وجود ميزانية.

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ورفض البرلمان الليبي ميزانية عام 2021 المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بالفعل هذا العام إن مشكلات تتعلق بالميزانية تسببت في انخفاض الانتاج.