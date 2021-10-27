- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال رئيس القطاع المالي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، حسام حسين، إن التخارج من “بريق” جاء بعد تحقيق الأهداف المرجوة، مبينا أنه سيخصص جزءا من حصيلته لسداد ديون بنحو 50%.
وأضاف حسين، في لقاء مع CNBC عربية، أن حجم محفظة ديون الشركة القائمة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، موضحا أن الرافعة المالية لدى الشركة في وضع جيد وتسمح بالتوسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راية القابضة توجه 50% من صفقة بريق لسداد ديون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.