راية القابضة توجه 50% من صفقة بريق لسداد ديون

قال رئيس القطاع المالي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، حسام حسين، إن التخارج من “بريق” جاء بعد تحقيق الأهداف المرجوة، مبينا أنه سيخصص جزءا من حصيلته لسداد ديون بنحو 50%.

وأضاف حسين، في لقاء مع CNBC عربية، أن حجم محفظة ديون الشركة القائمة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، موضحا أن الرافعة المالية لدى الشركة في وضع جيد وتسمح بالتوسع.